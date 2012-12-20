Валовий зовнішній борг України за січень-вересень збільшився на 5%, в ​​т.ч. за III квартал - на 2,7%, до 132,446 млрд дол. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Зовнішній борг органів державного управління у січні-вересні збільшився на 3,5% (у III кварталі - на 12%) - до 26,784 млрд дол.

Зовнішній борг органів грошово-кредитного регулювання у січні-вересні скоротився на 25% (у III кварталі - на 10%) - до 5,617 млрд дол., банків - на 10% і 6%, відповідно, до 22,594 млрд дол.

Зовнішній борг інших секторів економіки за січень-вересень ц.р. збільшився на 13%, в ​​т.ч. в III кварталі - на 3%, до 68,535 млрд дол.

Прямі інвестиції (міжфірмовий борг) зросли з початку року на 1,796 млрд дол., в т.ч. в III кварталі - на 8%, до 8,916 млрд дол.

Згідно з інформацією Нацбанку, 73% валового зовнішнього боргу номіновано у доларах США, 10,3% - у євро, 10,7% - у спеціальних правах запозичень, 2,6% - у російських рублях, 2% - у гривні.

Як повідомляв УНІАН, у другому кварталі 2012 року валовий зовнішній борг збільшився на 1,6%, або 2,071 млрд дол. - до 128,955 млрд дол., у I півріччі - виріс на 2,2%, або 2,719 млрд дол.

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України в 2011 році збільшився на 7,6% - до 126,236 млрд дол.