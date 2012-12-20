Європейська Бізнес Асоціація погіршила Індекс інвестпривабливості України

Європейська Бізнес Асоціація погіршила Індекс інвестиційної привабливості України за підсумками четвертого кварталу 2012 року до 2,12 бала з п'яти можливих (це найнижчий показник за останні 4 роки).

Як передає кореспондент УНІАН, про це представники Асоціації заявили в ході презентації спеціалізованого дослідження за пісумками опитування експертів і топ-менеджерів, проведеного ЄБА за сприяння компанії InMind у грудні поточного року.

Як сказано в дослідженні, настрої інвесторів у 4-му кварталі 2012 року погіршилися. Близько 118 топ-менеджерів компаній – учасниць ЄБА оцінили стан українського бізнес-клімату як «стабільно несприятливий».

Автори дослідження звернули увагу, що Індекс інвестиційної привабливості містить у собі оцінки п'яти компонентів – загальної оцінки інвестиційного клімату (1,7 бала за п’ятибальною шкалою), динаміки розвитку інвестиційного клімату за підсумками 3-го кварталу (2,1 бала), очікуваної динаміки розвитку інвестиційного клімату на найближчі три місяці (2,3 бала), ймовірність інвестування в Україну з боку нових учасників (2,3 бала), оцінки інвестиційного клімату в конкретній галузі в найближчі три місяці (2,3 бала).

На думку авторів дослідження, в четвертому кварталі бізнес дещо менше зазнав тиску з боку фіскальних органів, але досить тривожно сприйняв валютно-монетарну політику НБУ. При цьому 76% опитаних експертів і представників бізнесу зовсім не побачили позитивних змін в інвестиційному кліматі.

Разом з тим, виконавчий директор ЄБА Ганна Дерев’янко зазначила, що серед позитивних досягнень 2012 року експерти ЄБА називають законодавче врегулювання питання перенесення збитків минулих років, скасування декларації відповідності, запровадження нового Митного кодексу, врегулювання питань купівлі-продажу земель несільськогосподарського призначення іноземним інвесторам, відмову від підвищення тарифних ставок на ряд вразливих товарних груп.

«Проте проблемними залишаються правозастосовча практика, запровадження технічних регламентів. Представники фарміндустрії всі також постають перед проблемами ліцензування імпорту і визнання сертифікатів відповідності GMP. Крім того, несподівано гострою стала проблема ухвалення закону про мови, яка негативно позначилася на системі маркування продукції», - наголосила Г.Дерев’янко.

У свою чергу віце-президент ЄБА Томаш Фіала зазначив, що, незважаючи на цілковито очікуваний результат досліджень, бізнес все-таки розраховує на конструктив з боку влади після виборів. «Завжди чинник до виборів був пов'язаний із зростанням популізму і викидом негативу для бізнесу. Ці вибори – не виняток. І тому сьогоднішні очікування пов'язані з тим, що вибори закінчилися, і наступні вибори - більш ніж через 2 роки. Отже, буде час сфокусуватися на практичних кроках», - сказав Т.Фіала.

Як повідомляв УНІАН, у третьому кварталі 2012 року експерти ЄБА оцінили бізнес-клімат України та умови ведення бізнесу на 2,14 бала (з п'яти можливих). Основні проблеми, які вплинули на негативні оцінки респондентів, - фіскальний тиск, корупція, нестабільна політична ситуація напередодні виборів.

Відзначимо також, що, на думку експертів ЄБА, зростання економіки України за підсумками 2013 року найімовірніше не перевищить 2-2,5%, причому позитивні тенденції будуть помітні тільки в другому півріччі 2013 року. Експерти ЄБА очікують зростання в аграрному секторі на рівні 3% - за рахунок підвищення врожайності приблизно на 10% і впровадження нових технологій, а також зростання промисловості на 3%.

Довідка УНІАН. Європейська Бізнес Асоціація – неурядова організація, яка об'єднує 950 європейських, міжнародних і вітчизняних компаній, що працюють в Україні. Асоціація була створена в 1999 році з ініціативи Європейської Комісії.