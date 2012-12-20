Польща, незважаючи на знижку, платитиме за російський газ більше за всіх у ЄС

Варшава. Найбільша східноєвропейська економіка і найближчий західний сусід України - Польща - купуватиме російський газ, незважаючи на одержану в листопаді понад 15% знижку, дорожче за всіх у Європейському Союзі.

Про це пише Gazeta Wyborcza, за даними якої, державна PGNIG купуватиме російське паливо у практично монопольного постачальника "Газпрому" за 460-490 дол. за тисячу кубометрів.

Видання відзначило, що до одержаної минулого місяця знижки, яка, за даними міністра держмайна Польщі Миколи Будзановського, становила "трохи більш як 15%", поляки купували газпромівський газ за 575 дол. за тисячу кубометрів.

Gazeta Wyborcza повідомила, що 19 грудня представники "Газпрому" проінформували про намір знизити середню річну ціну для своїх споживачів у Західній Європі в 2013 році на більш ніж 9% - до 370 дол. за тисячу кубометрів.

"Нова ціна буде дещо нижча, ніж на німецьких біржах, де зараз тисяча кубометрів коштує близько 380 дол.", - відзначає газета.

Видання зазначає, що "Газпром" змушений знижувати ціни на своє паливо для свого ключового експортного ринку - країн Євросоюзу - через конкуренцію, що загострюється, яка знижує його частку в поставках.

Аналітик польського Інституту Собеського Томаш Хмаль, якого цитує видання, відзначає, що "Газпром" своєю ціновою політикою продовжує "ділити" держави Євросоюзу.

Експерт назвав кращим способом боротьби з такою практикою розвиток внутрішнього видобутку і альтернативні поставки палива з інших країн - через звичайні газопроводи і за допомогою споруджуваного в Польщі LNG-терміналу.

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні польський регулятор ринку енергії Urząd Regulacji Energetyki (URE) затвердив зниження цін на газ із 2013 року для населення в Польщі на 10%, а для промисловості - на 2-4% завдяки одержаній знижці на паливо, що поставляється в країну з Росії.

Польща, яка почала переговори про зниження цін на російський газ восени 2010 року, на початку цього року подала до Арбітражного суду Стокгольма на "Газпром", який в листопаді все ж таки погодився продавати полякам газ дешевше і повернути різницю за проданий з квітня 2011 року за вищими цінами.

Польща, яка споживає близько 14 млрд кубометрів газу, згідно з підписаним до 2022 року контрактом, щорічно купуватиме у "Газпрому" понад 10 млрд кубометрів "блакитного палива".