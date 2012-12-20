Податківці поки що не штрафуватимуть за помилки під час використання електронної касової стрічки

Державна податкова служба не штрафуватиме підприємців за помилки під час використання електронної касової стрічки, але лише до середини 2013 року. Про це УНІАН повідомили в управлінні взаємодії зі ЗМІ ДПСУ в Одеській області з посиланням на начальника відділу контролю розрахункових операцій Департаменту податкового контролю за юридичними особами ДПСУ Павла Сидорова.

Нагадаємо, 11 грудня ДПСУ ініціювала проведення цілої низки навчальних семінарів з використання нового сервісу - електронної касової стрічки реєстраторів розрахункових операцій, який набуває чинності з 1 січня 2013 року. Електронна касова стрічка реєстраторів розрахункових операцій являє собою електронну копію розрахункових документів, що зберігається в пам'яті касового апарата або модему, приєднаного до апарата. Раз на добу дані електронної стрічки будуть передаватися на загальний сервер обробки даних в ДПСУ. На думку податківців, нововведення дозволить звести нанівець розбіжності між первинною документацією та поданими даними звітності.

Навчальні семінари проходять зараз для представників всіх регіонів України і завершаться 27 грудня.

Як повідомляв УНІАН, підприємцям дадуть півроку на адаптацію нововведення. При цьому всі питання, які виникатимуть у підприємців, будуть детально обговорені під час тематичних семінарів і в рамках консультацій у регіональних органах ДПСУ.

Відзначимо також, що до 1 січня 2013 року Державна податкова служба України має розробити і впровадити ще один новий сервіс - «Електронний кабінет платника податків». Метою впровадження нового сервісу є розширення електронних послуг ДПСУ, поліпшення якості обслуговування платників податків, забезпечення достовірної інформації від платників податків та підвищення рівня прозорості та відкритості діяльності податкових органів.

Перехід на електронне декларування використовують дедалі активніше, в тому числі платники ПДВ, податку на прибуток та акцизного податку. Як не раз зазначали керівники ДПСУ, перехід від фіскальної функції до сервісної є пріоритетом в роботі відомства на 2013 рік.