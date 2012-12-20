ДПСУ допоможе іноземним інвесторам оцінювати інвестпроекти на наявність податкових ризиків

Державна податкова служба України запроваджує новий сервіс «Аналіз моделей господарських операцій для підприємств з іноземними інвестиціями», який дозволить надавати правову оцінку інвестиційних проектів на наявність податкових ризиків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Як сказано у повідомленні, по суті податкова допоможе бізнесу уникнути ризикових ситуацій через неправильне тлумачення іноземними підприємствами національного законодавства.

«Інвестори не завжди правильно трактують податкове законодавство і не розуміють меж, коли оптимізація стає порушенням. Щобільше, сьогодні існує стійкий ринок послуг з побудови бізнес-процесів, які з погляду податкового законодавства є незаконними. Нерідко менеджери компаній без відома своїх роботодавців користуються такими схемами для оптимізації витрат. І тому для багатьох інвесторів неприємним сюрпризом стає факт повідомлень про порушення, допущені під час реалізації проекту, і накладення штрафів», - сказано у прес-релізі ДПСУ.

Тепер, згідно із повідомленням ДПСУ, підприємства з іноземними інвестиціями зможуть уникати неприємностей, пов'язаних з реалізацією проектів, і наперед перевіряти порядність своїх можливих контрагентів. Зі свого боку ДПСУ обіцяє оперативно розглядати заяви підприємців і повідомляти їх про відповідність тієї чи іншої операції податковому законодавству.

«Обмін листами буде індивідуальним і повністю конфіденційним, а виявлені помилки підприємці зможуть виправляти самостійно – до офіційного оформлення операції», - йдеться у прес-релізі, в якому також зазначається, що подібна схема співпраці дозволить ефективно будувати бізнес-плани і одержувати прибуток, що зі свого боку стимулюватиме розвиток інвестиційного клімату і зростання економіки.

Користуватися сервісом зможе будь-яке підприємство з іноземними інвестиціями, не залежно від країни походження капіталу.

Як повідомляв УНІАН, перехід від фіскального органу до сервісної служби є одним з пріоритетів реформування Держподатслужби в 2013 році. Зокрема, з 1 січня 2013 року ДПСУ вводить цілу низку новацій і сервісів, покликаних спростити процедуру адміністрування і сплати податків, кількість яких знижена з 23 до 19. До 1 січня 2013 року ДПСУ також має розробити і запровадити ще один новий сервіс - «Електронний кабінет платника податків». Метою запровадження нового сервісу є розширення електронних послуг ДПСУ, поліпшення якості обслуговування платників податків, забезпечення достовірної інформації від платників податків і підвищення рівня прозорості і відвертості діяльності податкових органів. Відзначимо, що перехід на електронне декларування використовують все активніше, зокрема платники ПДВ, податку на прибуток і акцизного податку.