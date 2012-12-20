Азаров обіцяє в 2013 році 53 млрд грн на охорону здоров'я

У 2013 році на охорону здоров'я з державного бюджету передбачено виділити 53 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час лекції студентам Національного медичного університету імені Богомольця в Києві.

"У 2010 році витрати на охорону здоров'я становили 40 млрд грн, а вже на 2013 рік ми запланували 53 млрд грн", - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що цих коштів все одно недостатньо для української системи охорони здоров'я, але у зв'язку з економічною кризою це той максимум, який може собі дозволити держава в існуючих умовах.

М.Азаров вважає за необхідне продовжувати реформу, почату в системі охорони здоров'я. Прем'єр відзначив важливість у цьому питанні кваліфікованих кадрів, які на місцях сприятимуть проведенню реформи.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет прийнятий з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами - 361,5 млрд грн, видатками - 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

17 грудня Президент України Віктор Янукович підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2013 рік".