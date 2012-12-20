«Фідобанк» купує «Ерсте Банк» за 83 млн дол.

Erste Group і власник «Фідобанку» (Київ) Олександр Адаріч уклали договір про продаж українського «Ерсте Банку» (Київ) за 83 млн дол. Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Ерсте Банку», яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

«20 грудня 2012 року Erste Group підписала договір з власниками ПУАТ «Фідобанк», групою компаній, підконтрольних Олександру Адарічу, про продаж свого українського дочірнього банку АТ «Ерсте Банк». Вартість операції становила близько 83 млн дол. США (63 млн євро). Це рішення було ухвалено у зв'язку з концентрацією бізнесу Erste Group на обслуговуванні клієнтів у Центральній і Східній Європі – країнах - учасницях Євросоюзу», - зазначається у повідомленні.

Згідно з наданою інформацією, «Ерсте Банк» в Україні залишається частиною Erste Group до закриття операції, запланованого протягом наступних 6 місяців. На даному етапі «Ерсте Банк» працюватиме під своїм брендом. Проте в майбутньому планується зміна бренду і злиття бізнесу з «Фідобанком».

У свою чергу, прес-служба «Фідобанку» оприлюднила коментар О.Адаріча, в якому він заявив: «Придбання «Ерсте Банку» є частиною стратегії «Фідобанку», в рамках якої планується створити до 2017 року банківський холдинг, який входить до ТОП-20 банків України».

При цьому банкір відзначив, що зростання клієнтської бази і активів буде забезпечено, у т.ч. і через придбання банківських активів на ринку України. «Фідобанк» планує розвиватися як універсальний банк, включаючи напрямки роздрібного і корпоративного бізнесу.

Довідка УНІАН. ВАТ «Ерсте Банк» (Київ) зареєстровано 25 січня 2006 року.

Активи банку на 1 жовтня 2011 року становили 10,334 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 3,679 млрд грн, зобов'язання – 8,675 млрд грн, статутний капітал – 1,381 млрд грн, власний капітал – 1,659 млрд грн.

«Ерсте Банк» у січні-вересні 2012 року одержав збиток 238,393 млн грн.

100% акцій банку володіє Erste Group Bank AG (Австрія).