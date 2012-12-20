Торги на міжбанку закрилися котируваннями 8,1000/8,1050 грн/дол.

У четвер, 20 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1000/8,1050, на 12:00 звузився спред - 8,1005/8,1035. На час закриття торгів цінові рівні повернулися до ранкових значень - 8,1000/8,1050.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2633/37, на 12:00 ціни піднялися - 0,2637/41. На час закриття ціни досягли максимуму - 0,2642/46. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,6200 (-0,2675).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3230/32, а на 15:00 зросли до 1,3297/99.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7195/10,7280, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,7480/10,7560. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,7695/10,7800.