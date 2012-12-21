S&Р знизило рейтинг Кіпру на два щаблі, прогноз - негативний
09:41, 21 грудня 2012Фінанси
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Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's у четвер, 20 грудня, знизило довгостроковий кредитний рейтинг Кіпру на два щаблі з В до ССС +.
До того ж прогноз за рейтингом - негативний.
Агентство відзначило, що ймовірність дефолту Кіпру за своїми фінансовими зобов'язаннями значно збільшується, зокрема й тому, що перед владою країни звужуються можливості для залучення кредитів, передає Газета.RU.
Наприкінці листопада уряд Кіпру оголосив про досягнення домовленості з трійкою міжнародних кредиторів (ЄС, МВФ і ЄЦБ) про виділення нових траншів фінансової допомоги.
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