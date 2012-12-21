У банку "Таврика" введена тимчасова адміністрація

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів тимчасову адміністрацію в банку «Таврика».

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті відомства.

“20 грудня 2012 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалено рішення №33 про введення тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «Банк «Таврика»...», - йдеться в повідомленні.

Згідно з наданою інформацією, уповноваженою особою призначена начальник відділу тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків Фонду Наталія Соловйова.

Тимчасова адміністрація введена строком на 3 місяці з 21 грудня 2012 р. по 20 березня 2013 р.

Упродовж дії тимчасової адміністрації вкладники банку «Таврика» можуть одержати свої депозити, термін дії договорів яких закінчився, і за договорами банківського рахунку. Виплати за вказаними договорами здійснюватимуться у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день ухвалення рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, але не понад 200 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, банк «Таврика» з 10 грудня 2012 року ввів добові ліміти на видачу готівки за своїми картками. До цього Нацбанк, згідно з рішенням НБУ Комісії з питань нагляду №906 від 23 листопада 2012 року, заборонив банку «Таврика» залучати депозити.

Деякі ЗМІ повідомляють, що попереднє керівництво банку «Таврика» зникло в невідомому напрямку з грошима вкладників.

ПАТ «Банк «Таврика» створено в 1991 році. Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті, ніхто з акціонерів не володіє більш як 10% акцій банку.