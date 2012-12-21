У євро є всі шанси відсвяткувати «кінець світу» тижневим мінімумом - Forex Club

У європейських валют усе більше шансів відсвяткувати «кінець світу» поблизу тижневих мінімумів, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, це може відбутися на тлі того, що конгрес США відмовився голосувати за запропонований республіканцями пакет фінансових заходів щодо вирішення бюджетної проблеми країни. Хоча Обама ще в середу заявив, що навіть якщо конгрес проголосує за законопроект, президент використовує право вето.

Важливими для валютного ринку в п'ятницю, 21 грудня, стануть остаточні дані за британським ВВП за 3 квартал, від яких ніхто не чекає змін. Перегляд у бік пониження, особливо після вчорашніх слабких роздрібних продажів, може посилити тиск на GBP/USD. Найближча мета - 1,62.

USD/JPY у відсутність важливих економічних показників буде налаштована на розвиток подій з американським бюджетом. Якщо політики віддадуть перевагу «розтягнути задоволення», падіння пари в район 83,70 цілком імовірно.