Міжбанк відкрився зниженням котирувань - 8,0910/8,1000 грн/дол.

У п'ятницю, 21 грудня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0910/8,1000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2632/36, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,6810/10,6945. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3206/08 (четвер - 1,3228/30).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.