Податкова обіцяє не штрафувати за несвоєчасну зміну коду економічної діяльності
Державна податкова служба України обіцяє не штрафувати платників єдиного податку за несвоєчасну зміну коду Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД) та повідомляє, що свідоцтва платника єдиного податку, видані в 2012 році із зазначенням кодів КВЕД зразка 2005 року, вважаються дійсними.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби.
Як сказано в повідомленні, платникам податків не обов'язково терміново вносити зміни до своїх документів у зв'язку із скасуванням КВЕД-2005. Водночас, якщо платник податку реєструється вперше або змінює вид своєї діяльності, у цьому разі йому необхідно користуватися виключно класифікатором - 2010.
У ДПСУ нагадали, що КВЕД-2010 набув чинності з 1 січня 2012 року. Водночас впровадження класифікатора відбувається поступово в зв'язку з тим, що він використовується для аналізу статистичної, фінансової, податкової та іншої інформації.
Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року набуває чинності новий класифікатор видів економічної діяльності. З нового року старий класифікатор діяти не буде. У цьому зв'язку Держподатслужба в Києві запропонувала платникам податків заздалегідь звернутися за місцем реєстрації у відділи держреєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців, що діють при райдержадміністраціях.
Довідка УНІАН. Національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікатор видів економічної діяльності» затверджений наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 р. № 457 (із змінами і доповненнями від 29 листопада 2010 р. № 530). У відповідність з цим наказом старий КВЕД діє до 1 січня 2013 року, після чого всі суб'єкти підприємництва зобов'язані замінити їх на новий. Водночас, як повідомляв у січні 2012 року глава Державної податкової служби О.Клименко, держреєстрація новостворених юридичних та фізичних осіб-підприємців проводитиметься вже за новими кодами.
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