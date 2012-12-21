Світовий банк затвердив надання додаткової позики для проекту Розвиток системи держстатистики в Україні

Рада виконавчих директорів Світового банку 20 грудня затвердила Позику Додаткового фінансування в сумі 10 мільйонів доларів США для Проекту “Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень в Україні”. Про це УНІАН повідомили в представництві СБ в Україні.

“Пропоноване додаткове фінансування допоможе Україні розпочати впровадження по всій країні модернізованої системи статистики, яка відповідатиме міжнародним стандартам”, – зазначає Чімяо Фан, Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови.

Пропоноване Додаткове фінансування допоможе Державній службі статистики України в подальшому впровадженні Інтегрованої системи опрацювання статистичних даних, яке здійснюватиметься в масштабах усієї України, зазначають у СБ.

Проект розвитку системи державної статистики вже допоміг у розробленні та впровадженні методологій, які стосуються секторальної статистики, статистики державних фінансів і платіжного балансу, статистики грошово-кредитних і банківських операцій, повідомляється в релізі СБ. Створено нову модель прогнозування, яку нині використовує Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. Було розроблено Інтегровану систему опрацювання статистичних даних, яка зараз перебуває на стадії доопрацювання та тестування.

Довідка УНІАН. Від часу вступу України до Світового банку у 1992 році загальна сума наданих ним Україні коштів становить близько 8 млрд. дол. США, які спрямовувалися на фінансування 42 проектів.

Проект “Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень в Україні” повністю відповідає новій Стратегії партнерства з Україною на період 2012-2016 років.

В рамках цього проекту Державній службі статистики України надається допомога в розвитку системи статистики відповідно до міжнародних стандартів. Після модернізації система статистики забезпечуватиме надання вчасної і надійної інформації, потрібної для моніторингу розвитку країни та для прийняття рішень. Окрім того, наявність якісної статистики сприятиме інформуванню громадян про розвиток країни та поліпшенню підзвітності влади.