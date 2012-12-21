Світовий банк збільшив допомогу Держстату на 10 млн дол. - до 42 млн дол.

Рада виконавчих директорів Світового банку (СБ) збільшила обсяг позики для фінансування Проекту "Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень в Україні" на 10 млн дол. - до 42 млн дол. Про це йдеться в повідомленні СБ.

"Запропоноване додаткове фінансування допоможе Державній службі статистики України в подальшому впровадженні інтегрованої системи опрацювання статистичних даних, яка буде здійснюватися в масштабах всієї України", - йдеться в повідомленні.

Угода про Проект почала реалізовуватися з 2005 року. Тоді СБ видав кредит для модернізації системи статистики в сумі 32 млн дол.

Проект повинен був закінчитися 31 грудня 2012 року, але на прохання української сторони були збільшені терміни його реалізації та обсяг фінансування.

Цей проект повністю відповідає новій Стратегії партнерства з Україною на період 2012-2016 років.

Із дня вступу України до Світового банку в 1992 році загальна сума наданих їм Україні коштів становить близько 8 млрд дол. США, які направлялись на фінансування 42 проектів.