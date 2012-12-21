Зукоскі: Інвесторів стримує відсутність принципового рішення України щодо напрямку інтеграції — до ЄС чи до ТС

Міжнародна ділова спільнота по відношенню до України зайняла позицію вичікування щодо перспективності курсу зовнішньоекономічної політики та ефективного впровадження реформ. Таку думку в ексклюзивному коментарі висловив президент Американської торгівельної палати в Україні Хорхе Зукоскі(Детальніше про ситуацію із залученням інвестицій читайте на сайті УНІАН-Економіка в статті “Під лежачий український “вектор” інвестиції не течуть”).

Зукоскі підкреслює, що зараз в питанні інвестування дуже багато залежить від принципового рішення керівництва України - Митний Союз або Угода про асоціацію з Європейським Союзом. “...ми є свідками ситуації, коли компанії змінюють свою думку про інвестиційні проекти, що планувалися, та відкладають їх допоки не буде ясності та передбачуваності щодо шляху, по якому Україна піде в майбутньому”, констатує президент АТП.

Міжнародна ділова спільнота в повній мірі розуміє, зауважує Зукоскі, що у випадку вибору керівництвом України європейського вектору, "як тільки угода про асоціацію набуде чинності ми побачимо надходження бажаних інвестицій, а також створення нових високооплачуваних робочих місць, стимулювання економічного зростання і ріст надходжень до бюджету за рахунок платежів, податків і зборів, від компанії, для яких Україна стане експортною платформою до одного з найбільших ринків світу ".

Якщо ж вибір буде зроблено на користь Митного Союзу, потреба у великих інвестиціях відпаде, вважає президент АТП, оскільки поточних інвестицій, які країна отримувала з моменту здобуття незалежності, буде достатньо для забезпечення обігу товарів та послуг на внутрішній ринок Росії, Білорусії та Казахстану. “Це [вибір на користь МС] був би не дуже вдалий вибір, але Україна, як суверенна держава, має повне право його зробити”, підсумвав Зукоскі.

Зукоскі також додав, що, крім браку ясності щодо зовнішньоекономічного вектора політики, основними причинами для інвесторів бути обережними з вкладанням капіталу до існуючих або нових проектів в Україні є глобальна фінансова криза та нестабільність політичної ситуації в Україні, яка викликана нещодавніми парламентськими виборами.