«ПриватБанк» протягом 2012 року подвоїв оборот еквайрингової мережі в Росії

Російська "дочка" "ПриватБанку" протягом 2012 року подвоїла оборот еквайрингової мережі (мережі платіжних терміналів) у Росії до 1,036 млрд руб. в листопаді порівняно з 586 млн руб. у січні ц.р.

Про це йдеться в прес-релізі банку.

"З початку 2012 року російський «ПриватБанк» практично подвоїв оборот в своїй еквайрингової мережі, яка на сьогоднішній день налічує 9096 терміналів в Москві, Санкт-Петербурзі і найбільших регіонах Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Згідно з наданою інформацією, значне зростання популярності у росіян безготівкових розрахунків в році, що минає, був забезпечений за рахунок розширення мережі терміналів та впровадження міні-терміналів, які дозволяють приймати оплату за картками через мобільні телефони. Таку технологію «ПриватБанк» впровадив першим у Росії.

"У Москві безготівкові розрахунки у торгівельній мережі вже популярніші за готівку, така ж тенденція є і в інших великих містах, - йдеться у прес-релізі з посиланням на голову правління «ПриватБанку» (Росія) Миколу Давидова. - У наступному році тенденцією ринку буде збільшення частки розрахунків через мобільні платформи - смартфони, міні-термінали, якими активно починає користуватися малий бізнес".

За прогнозами банкірів, у 2012 році обсяг безготівкових операцій клієнтів збільшиться як мінімум на 40% за рахунок розширення мережі POS-терміналів та активного впровадження електронного та мобільного банкінгу. За словами М.Давидова, у цьому році понад 3% всіх операцій власників карток російського «ПриватБанку» було зроблено через мобільний додаток Приват24, а кількість транзакцій через смарт-банківський сервіс щомісяця зростала на 15%.

Довідка УНІАН. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 мільйони корпоративних і роздрібних клієнтів у 12 країнах світу, серед яких - Росія, Грузія, Латвія, Італія, Португалія, Китай, Великобританія, Кіпр, Німеччина, Іспанія, Казахстан. За даними РІА.Рейтинг, у 2012 році «ПриватБанк» увійшов до ТОП-10 банків СНД, а в ранкінгу ТОП-1000 світових банків «ПриватБанк» посідає 9 місце в десятці найбільших банків Центральної та Східної Європи. У Росії «ПриватБанк» обслуговує клієнтів через дочірній банк ЗАТ МКБ "Москомприватбанк" (Генеральна ліцензія ЦБ РФ № 2827 від 23 квітня 2012 року). За даними РБК.Рейтинг, банк входить до ТОП-100 російських банків - на 1 жовтня 2012 року активи банку становили 44,16 млрд рублів (89-е місце в Росії), депозитний портфель - 33,62 млрд (44-е місце в Росії).