Теффт вважає нову угоду з МВФ найкращим для України вирішенням складної фінситуації

Посол США в Україні Джон Теффт вважає нову угоду з Міжнародним валютним фондом найкращим для України короткостроковим розв’язанням складної фінансової ситуації в 2013 році.

Таку думку він висловив у своїй статті в газеті KyivPost.

За словами посла, встановлення ціни на газ на рівні ринкової також допоможе Україні домовитися з МВФ. «Нова угода з МВФ є найкращим для України короткостроковим розв’язанням дуже складної фінансової ситуації в 2013 році», – вважає Дж.Теффт.

Так чи інакше, зазначає він, Україна змушена буде чи то на внутрішньому, чи то на зовнішньому ринку позичати гроші для покриття свого бюджетного дефіциту, інший варіант – це зупинити появу такого дефіциту.

Водночас Дж.Теффт наголошує, що домовленості з МВФ можна розглядати лише як тимчасовий захід для країни, допоки вона не стане спроможна самостійно впоратись зі своїми фінансовими негараздами. «Їх не можна вважати постійним джерелом фінансування. Тому вони містять умови, які спрямовані допомогти країні провести необхідні реформи задля побудови міцної фінансової бази та її виходу на шлях сталого економічного зростання», – додав посол США в Україні.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна в 2013 році не матиме можливості отримати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ), існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.

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