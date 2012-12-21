Долар на міжбанку подешевшав дуже сильно

У п'ятницю, 21 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0910/8,1000, до 12:00 ціни впали до 8,0600/8,0750, а на час закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень - 8,0580/8,0610.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2632/36, до 12:00 ціни знизилися до 0,2621/25. На час закриття ціни залишилися на тому самому рівні. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,7320 (+0.0180).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3180/1,3250. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,6810/10,6945, до 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз 10,6350/10,6585. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,6380/10,6455.