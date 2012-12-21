Зурабов: Україна повинна за півроку визначитися з членством у Митному союзі

Посол Росії в Україні Михайло Зурабов вважає, що Україна має ухвалити рішення щодо вступу до Митного союзу впродовж півроку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні.

За словами М.Зурабова, Митний союз поступово стає економічною реальністю, і можна припустити, що через якийсь час виникне необхідність провести поглиблені переговори між країнами Митного союзу і Україною щодо торгових режимів.

«З урахуванням тієї економічної ситуації, в якій перебувають наші країни, я б вважав, що рішення щодо співпраці саме на цьому напрямі необхідно було б прийняти впродовж півроку», - сказав М.Зурабов.

Він відзначив, що керівництво Росії вже заявляло про свою позицію з приводу вступу України до Митного союзу.

«Україна абсолютно вільна у виборі своїх партнерів - як політичних, так і економічних, а також напрямів свого подальшого розвитку, включаючи входження в ті чи інші інтеграційні утворення», - сказав М.Зурабов.

Він відзначив, що Росія була б зацікавлена в тому, щоб дізнатися про плани України якомога раніше.

«Залежно від того, як Україна надалі бачить свою, передусім, економічну перспективу, залежать також і плани Російської Федерації з урахуванням того рівня кооперації, який на сьогоднішній день ще між нашими країнами у виробничій сфері зберігся», - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна "поступово приєднуватиметься до правил Митного союзу".

На 18 грудня було заплановано робочий візит Президента України до Москви для проведення переговорів з російським колегою Володимиром Путіним і підписання документів, проте візит перенесли.

У зв'язку з цим прес-служба В.Януковича відзначила, що «темами зустрічі президентів України і Росії визначені актуальні питання українсько-російської співпраці, в першу чергу в енергетичній і торговельно-економічній сферах. Зокрема - вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі й Казахстану. Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту».

20 грудня Президент Росії В.Путін заявив на прес-конференції в Москві, що про вступ України до Митного союзу не йдеться.

"Не йдеться про приєднання України до Митного союзу. Для того щоб мова йшла саме таким чином, ми повинні одержати офіційну заявку України про вступ до Митного союзу. Такої заявки немає", - сказав В.Путін.

За його словами, влада Росії розуміє занепокоєння керівництва України тим, що у міру розвитку Митного союзу частина функцій національних держав передається на наднаціональний рівень.

Він вважає, що Україні все важче і важче вирішувати свої економічні питання, пов'язані з роботою на ринку Митного союзу.

В.Путін повідомив, що регулярно ухвалюються рішення про квоту на трубну продукцію України, як і з низки інших товарів.

"Зараз з'ясовується, що ми не можемо це робити самостійно. Ми не даємо Україні потрібних квот не тому, що не хочемо, а тому, що це віднесено до компетенції наднаціональних органів. Наші українські колеги думали, що ми жартуємо до якогось часу, але зрозуміли, що це не жарти", - сказав В.Путін.