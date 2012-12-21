Путін: Росія готова допомогти банкам Кіпру пережити кризу

Брюссель.Президент Росії Володимир Путін заявляє, що його країна готова допомогти банкам Кіпру пережити кризу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він сказав сьогодні,21 грудня, на прес-конференції по завершенню саміту ЄС-Росія.

«Міністерство фінансів знає цю проблему, ми в контакті з кіпріотами, обговорюємо ці питання», - сказав він.

В.Путін зазначив, що на сьогодні економічний стан Росії є досить гарним.

«Гроші є, справа не в грошах, справа в умовах, в системних заходах. Кіпр – це країна ЄС, і я виходжу з того, що наші європейські партнери мають сформулювати певні правила взаємовідносин всередині свого співтовариства, і для нас не дуже комфортно втручатися в цей процес», - сказав він.

Президент Росії зазначив, що не виключає можливості російської участі в допомозі банкам Кіпру, однак це питання потребує рішень на експертному рівні.

У свою чергу Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу зазначив, що на сьогоднішньому саміті це питання не піднімалося.

«Ми не піднімали це питання з Росією, але нам відомий контекст», - сказав він, додавши, що Кіпр та Росія можуть вирішити, як співробітничати в цій ситуації.

Як повідомляв УНІАН, у червні Кіпр направив офіційний запит про надання фінансової допомоги від Євросоюзу.

Кіпрська влада до останнього намагалася уникнути звернення по допомогу до Європейського Союзу, оскільки це пов'язано з жорсткими умовами її надання, і сподівалися на отримання кредиту від інших держав.

Також Кіпр розраховує на кредит від МВФ. Проте підписання угоди з кредиторами очікується не раніше другої половини січня.

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