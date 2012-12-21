Китай надав Білорусі 1 млрд дол. кредиту

Мінськ. Китай надав Білорусі, яка в 2013 році входить у смугу пікових виплат за зовнішнім державним боргом, незв'язаний кредит у розмірі 1 мільярда доларів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив у п'ятницю, 21 грудня, Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час відвідування Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки та спілкування зі студентами вузу.

«Мені вчора доповіли, нам знову китайці надали більше 1 млрд дол. незв'язаного кредиту, і до того ж недорогі гроші, саме на проекти всередині країни. У Білорусі сьогодні предостатньо таких проектів», - сказав О.Лукашенко.

При цьому він зазначив, що кредити, які виділяються Білорусі, - мізер порівняно з тим, що країна інвестує в свою економіку.

«Кошти з бюджету, від приватних підприємств, державних - це на порядок більше, ніж ми отримуємо кредитів. Щоб ви не думали, що ми живемо тільки за рахунок кредитів», - підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, що в 2013 році Білорусь входить у смугу пікових виплат за зовнішнім державним боргом.

«Очікується дворазовий приріст платежів порівняно з поточним роком до 3,1 млрд дол.", - заявив міністр фінансів Білорусі Андрій Харковець.

Офіційний Мінськ двічі за останній час безуспішно звертався до Міжнародного валютного фонду за допомогою. Остання заявка на отримання кредиту була спрямована Білоруссю в МВФ навесні нинішнього року. Влада розраховувала отримати 3,5 млрд дол. для рефінансування боргу за попереднім кредитом. Однак у МВФ вказали на неготовність влади Білорусі до глибоких структурних реформ, що необхідно для відновлення кредитного співробітництва.

Як повідомляв раніше УНІАН, 7 грудня Рада Антикризового фонду ЄврАзЕС схвалила виділення Білорусі чергового траншу кредиту розміром 440 млн дол.

Угода між Білоруссю та Євразійським банком розвитку (ЄАБР), що керує коштами АКФ ЄврАзЕС, щодо виділення кредиту на 3 млрд доларів шістьма траншами була підписана 9 червня 2011 року. Перший транш на 800 млн доларів було перераховано Білорусі 21 червня 2011 року, ще 440 млн доларів - в грудні 2011 року.

У 2012 році Білорусь повинна отримати два транші по 440 млн доларів кожен. Третій транш був отриманий в червні і зарахований до золотовалютних резервів країни. З 15 по 19 жовтня оціночна місія Антикризового фонду ЄврАзЕС провела в Білорусі консультації про виділення четвертого траншу кредиту на суму 440 млн дол.