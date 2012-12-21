Білорусь просить у Росії «недорогі» кредити на 2 млрд дол.

Мінськ. Білорусь, яка в 2013 році входить в смугу пікових виплат за зовнішнім державним боргом, просить у Росії 2 мільярди доларів «недорогих» кредитів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сказав сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі зі студентами Білоруського держуніверситету інформатики і радіоелектроніки.

«Якщо ми рідні брати, нам треба допомагати. Нам треба пару мільярдів доларів недорогих грошей, це комерційні кредити на модернізацію підприємств. Я вів важкі переговори 18-19 грудня в уряді Росії і з Президентом, багато було питань. Обговорювали питання, зокрема й фінансові», - сказав О.Лукашенко.

За його словами, російська сторона не відповіла негативно і запропонувала надати список підприємств для модернізації.

«Кажуть: давайте конкретний список, ми даємо гроші на ваші підприємства під модернізацію і створюємо СП. Я кажу: добре, але це один напрям», - повідомив Президент Білорусі.

Водночас Білорусі також потрібні гроші і для модернізації підприємств, які не викликають інтересу у росіян.

«Для неспільних підприємств нам теж потрібен мільярд доларів. Я негативної відповіді не одержав, навпаки, говорять: ми розглянемо і в цій частині допоможемо», - відзначив О.Лукашенко.

Нагадаємо, що в 2013 році Білорусь входить в смугу пікових виплат за зовнішнім держборгом. «Очікується дворазовий приріст платежів порівняно з поточним роком до 3,1 млрд дол.», - заявив міністр фінансів Білорусі Андрій Харковець.

Офіційний Мінськ двічі за останній час безуспішно звертався до МВФ за допомогою. Остання заявка на одержання кредиту була направлена до МВФ навесні нинішнього року. Влада розраховувала одержати 3,5 млрд дол. для рефінансування боргу за колишнім кредитом. Проте в МВФ наголосили на неготовності влади Білорусі до глибоких структурних реформ, що необхідне для відновлення кредитної співпраці.

7 грудня Рада Антикризового фонду ЄврАзЕС схвалила виділення Білорусі чергового траншу кредиту в 440 млн. дол. із 3 млрд дол. Угоду між Білоруссю і Євразійським банком розвитку, управляючим коштами АКФ ЄврАзЕС, з виділення кредиту на 3 млрд дол. шістьма траншами було підписано 9 червня 2011 року. Перший транш на 800 млн. доларів було перераховано до Білорусі в червні 2011 року, ще 440 млн. доларів — у грудні 2011 року. Третій транш у 440 млн. дол. було одержано в червні та зараховано до золотовалютних резервів країни.