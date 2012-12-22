Асоціація міст України вважає “неадекватним” розподіл коштів у 2013 році серед регіонів

Асоціація міст України вважає “неадекватним” розподіл коштів на розвиток регіонів у бюджеті країни на 2013 рік через преференції східним областям, повідомляє «Німецька хвиля».

Як пояснили експерти АМУ, у бюджеті-2013 майже утричі скорочено фінансування на соціально-економічний розвиток територій - до 1,3 млрд грн.

Також в АМУ відзначають, що кошти дістануться “обраним” областям. За інформацією АМУ, половину закладених коштів передбачено для Донбасу: 30% (400,6 мільйонів гривень) отримає Донецька область, 16,3% (218 мільйонів гривень) Луганська область; 10% (140 мільйонів) закладено на три райони Житомирської області. На Київ перепаде 11 мільйонів, на Волинь - 9 мільйонів. Ще менше отримають Івано-Франківська область - 8 мільйонів, Чернівецька і Хмельницька по 5 мільйонів гривень, решта областей - не більше 2 мільйонів.

В АМУ заявляють, що держбюджет 2013 року ухвалили без урахування думок органів місцевого самоврядування.

Представники Партії регіонів мають пояснення щодо такого розподілу коштів на користь східних регіонів. “Це зумовлено кризовим станом у довкіллі регіону, а також Луганщина і Донеччина мають проблеми з питною водою, треба щось робити, а ще населення там більше… Обсяг виробництва понад 20% від загальноукраїнського показника”, - наводить «Німецька хвиля» слова заступника голови фракції Партії регіонів минулого скликання Володимира Зубанова.

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