Янукович створив Міністерство доходів і зборів на базі податкової та митної служб

Президент України Віктор Янукович створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів.

Про це йдеться в указі президента, розміщеному на сайті глави держави.

Одночасно в указі сказано, що в обов'язки нового міністерства буде входити також адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування.

Як повідомляв раніше УНІАН, Державну податкову службу очолював з початку 2012 року Олександр Клименко, який указом глави держави від 24 грудня був відправлений у відставку.

Митною службою керував Ігор Калетник, який на парламентських виборах був обраний народним депутатом за списками Комуністичної партії.