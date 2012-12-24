Янукович створив Міністерство доходів і зборів на базі податкової та митної служб
10:50, 24 грудня 2012Фінанси
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Президент України Віктор Янукович створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів.
Про це йдеться в указі президента, розміщеному на сайті глави держави.
Одночасно в указі сказано, що в обов'язки нового міністерства буде входити також адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування.
Як повідомляв раніше УНІАН, Державну податкову службу очолював з початку 2012 року Олександр Клименко, який указом глави держави від 24 грудня був відправлений у відставку.
Митною службою керував Ігор Калетник, який на парламентських виборах був обраний народним депутатом за списками Комуністичної партії.
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