Клименка призначено міністром доходів і зборів

Президент України Віктор Янукович призначив Олександра Клименка міністром доходів і зборів України. Про це сказано в указі Президента, опублікованому на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 24 грудня, Президент України В.Янукович відправив у відставку главу Державної податкової служби України О.Клименка, який обіймав цю посаду з листопада 2011 року. До призначення головою ДПСУ О.Клименко обіймав посаду першого заступника глави Державної податкової служби України. До призначення в Київ О.Клименко очолював Державну податкову адміністрацію в Донецькій області.

Крім того, 24 грудня Президент України Віктор Янукович створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів. До обов'язків нового міністерства буде входити також адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування.