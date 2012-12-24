Арбузов навесні зможе очолити уряд - Данилишин

Сергій Арбузов, призначений першим віце-прем'єр-міністром України, вже навесні зможе очолити уряд, прогнозує екс-міністр економіки України Богдан Данилишин(міністр економіки в уряді Ю.Тимошенко-ред.).

Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

Б.Данилишин заявив, що вітає рішення Президента Віктора Януковича про призначення С.Арбузова на нову посаду.

«Можу тільки вітати рішення Президента України про призначення С.Арбузова першим віце-прем'єр-міністром України. У нинішніх умовах на цій посаді потрібна людина з широкими міжнародними зв'язками, авторитетом у фінансових і банківських колах світу, рівновіддалена від всіх олігархічних структур. Вважаю, що С.Арбузов зарекомендував себе позитивно як голова Національного банку України. У 2008-2009 роках про таку тісну співпрацю уряду і Нацбанку можна було тільки мріяти», - написав Б.Данилишин.

Він також зазначив, що після «стажування» на посту першого віце-прем'єра С.Арбузов, як єдиний кандидат, зможе претендувати на пост прем'єр-міністра.

«Думаю, що, як і свого часу в Національному банку України, він пройде відповідне стажування в уряді і на весну зможе сформуватися як керівник уряду. Наразі інших кандидатур у нинішній президентській команді я не бачу», - заявив Б.Данилишин.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив С.Арбузова першим віце-прем'єр-міністром України.

С.Арбузов займав пост голови НБУ з 2010 року.

На думку експертів, кандидатура С.Арбузова розглядалася на пост прем'єра, проте Президент вирішив перепризначити на цей пост Миколу Азарова.