Янукович призначив Арбузова першим віце-прем'єр-міністром

Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Сергія Арбузова першим віце-прем'єр-міністром України.

Відповідний указ від 24 грудня 2012 року оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

До сфери відповідальності першого віце-прем'єр-міністра С.Арбузова входить здійснення аграрної і продовольчої політики, політики економічного розвитку і торгівлі, соціальної політики, питань фінансів, доходів і зборів.

Як повідомляв УНІАН, С.Арбузов очолював НБУ з грудня 2010 року, до цього пропрацював два місяці на посаді першого заступника НБУ.

З травня 2010 року - член Наглядової ради, а з червня по жовтень 2010 року - голова Наглядової ради державного «Укрексімбанку».

З 2003 року обіймав посаду голови правління «Українського Бізнес Банку» (УкрБізнесБанк, до жовтня 2003-го - акціонерний банк «Донеччина», з 1993 по 1999 рр. – «Сільгоспбанк»). Головний офіс банку - у Донецьку.

До призначення керівником УкрБізнесБанку С.Арбузов працював економістом, начальником відділу, начальником управління в Донецькому філіалі «ПриватБанку», директором Костянтинівського філіалу «ПриватБанку» (Донецька область).

На думку експертів, кандидатура С.Арбузова розглядалася на пост прем'єра, проте Президент вирішив перепризначувати на цей пост Миколу Азарова.

За повідомленнями ЗМІ, С.Арбузов дружить з Олександром Януковичем, старшим сином Президента України В.Януковича.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Новий склад Кабінету міністрів