Держподатслужба розраховує у 2013 році збільшити збір акцизного податку на 1,2 млрд грн

Державна податкова служба України (ДПСУ) розраховує в 2013 році збільшити обсяг зборів з акцизногог податку на 1,2 млрд грн за рахунок запровадження нового порядку адміністрування цього податку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства з посиланням на підсумки зустрічі співробітників ДПСУ з представниками тютюнових компаній.

Як сказано в повідомленні, нові правила адміністрування акцизного податку, які набувають чинності з 1 січня 2013 року, відпрацьовано із залученням учасників ринку і визначено в Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України в частині перегляду ставок деяких податків і зборів», прийнятого 20 листопада. Вони передбачають авансову оплату акцизного податку при купівлі марок, а також збільшення розміру мінімального акцизного податкового зобов'язання і специфічної ставки акцизного податку з одночасним зменшенням впливу адвалорної складової.

На думку податківців, такий порядок адміністрування унеможливить ціновий демпінг, а будь-які махінації з роздрібними цінами на тютюнові вироби виявляться невигідними.

Крім того, буде посилено відповідальність за умови виробництва, транспортування, зберігання і реалізації підакцизної продукції. Мінімальний штраф за порушення норм з 1 січня 2013 року становитиме 8500 грн замість нинішніх 1700 грн.

Як сказано в повідомленні, співробітники ДПСУ і представники ринку переконані, що зміна ставок і порядок сплати акцизного податку дадуть змогу створити справді конкурентні умови на ринку тютюнової продукції.

У ДПСУ також зазначили, що відомство працює над подальшим впровадженням інноваційних процедур у частині адміністрування акцизного податку, а саме – над запровадженням електронних акцизних марок і декларуванням максимальних цін на тютюнову продукцію в електронному вигляді.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Державна податкова служба заявляла про стрімке збільшення сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів, уточнивши, що за січень-серпень 2012 року надходження від акцизного збору становлять 15,4 млрд грн, що на 10,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, у державному бюджеті на 2013 роки обсяг надходжень від акцизного податку визначено в розмірі 41,74 млрд грн.

Нагадаємо також, що Президент України Віктор Янукович сьогодні, 24 грудня, своїм указом створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів. Крім того, Президент звільнив з посади голову ДПСУ Олександра Клименка і призначив його міністром податків і зборів.