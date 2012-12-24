Об'єднання митниці та податкової підвищить якість фіскального адміністрування - експерт

Створення нового відомства — Міністерства доходів і зборів — на базі Державної податкової служби і Державної митної служби підвищить якість фіскального адміністрування.

Про це УНІАН заявив ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

"Дуже часто функції ДПСУ і Митниці перетиналися, особливо у частині оподаткування підакцизних товарів, що імпортуються. Тепер цього вдасться уникнути", - заявив Савченко.

За словами ректора МІБ, координація роботи митної і податкової служб з одного центру ухвалення рішень у разі правильного виконання функцій адміністрування дозволить знизити фіскальний тиск на бізнес, "проте для цього потрібна розробка якісної стратегії".

Як раніше повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 24 грудня 2012 року підписав указ, яким на базі Державної податкової служби і Державної митної служби буде створено Міністерство доходів і зборів. Згідно з указом, до обов'язків нового міністерства входитиме також адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування.

Нове міністерство очолив Олександр Клименко, який до цього керував ДПСУ.