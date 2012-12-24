Янукович чекає від нового Кабміну планів структурного розвитку економіки. Термін - два місяці

Упродовж двох місяців уряд має підготувати плани структурної перебудови економіки на 2013 рік. Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з членами новопризначеного Кабінету Міністрів, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми повинні в найкоротші терміни - я вважаю, це рішення прийме уряд на чолі з прем’єр-міністром - відпрацювати відповідні програмні заходи. Що ми будемо робити, на що ми повинні націлити реалізацію структурної перебудови економіки», - сказав глава держави. «По термінах, я просив би, щоб ми найближчим часом це почули», - додав В.Янукович.

Президент наголосив, що розвиток внутрішнього ринку, фокусування зусиль на кредитуванні вітчизняної промисловості, бізнесу, максимальна участь національного капіталу в цьому процесі - інструменти, які зараз необхідні для захисту й активізації економіки України. «Результати практичної праці, практичного виконання попередніх планів свідчать, що необхідно значно посилити контроль над використанням усіх наявних ресурсів, особливо бюджетних коштів», - сказав глава держави. Він підкреслив, що очікує від контролюючих органів ефективної роботи.

У наступному році, зазначив Президент, слід ретельно проаналізувати недоліки, які мали місце у 2012 році, - і врахувати це при подальшому плануванні. «Я буду просити вас, персонально кожного, дуже відповідально підійти до цієї роботи - створення таких планів на наступний рік», - наголосив В.Янукович.

Глава держави звернув особливу увагу на необхідність продовження обраного шляху реформування країни. «Ми повинні рухатися далі. Багато зроблено позитивного - це треба нарощувати й продовжувати», - сказав глава держави.

В.Янукович також наголосив на важливості роботи з громадянами, щоб розуміти, як люди реагують на зміни, які вже зроблені чи планується здійснити. «Кожен у своєму напрямку повинен працювати з громадськими організаціями, з об’єднаннями громадян, виїжджати в регіони, на місця, проводити роз’яснювальну роботу», - сказав Президент, звертаючись до членів уряду.

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