Янукович: новий голова НБУ повинен жорстко контролювати валютний ринок

Найближчим часом Президент України Віктор Янукович визначиться з кандидатурою на посаду голови Національного банку України.

Про це він сказав під час зустрічі з членами Кабінету Міністрів, повідомляє прес-служба глави держави.

«Я найближчими днями визначусь з кандидатурою голови Національного банку. Національний банк і фінансова система повинні відігравати значну роль у розвитку нашої держави», - сказав В.Янукович.

У цьому контексті він наголосив, що одним із пріоритетів наступного року має стати ведення макроекономічної політики, спрямованої на формування нових стимулів для кредитно-інвестиційної діяльності.

«Зміна рушіїв економічного розвитку потребуватиме освоєння нових важелів банківського регулювання, антиінфляційної політики, жорсткого контролю валютного ринку з метою уникнення спекуляцій. У цій сфері потрібна тісна співпраця уряду і Національного банку», - сказав він.

Як відомо, голову НБУ Сергія Арбузова призначено першим віце-прем’єр-міністром України, однак указ про його звільнення з посади голови НБУ не оприлюднено.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Новий склад Кабінету Міністрів (фото)