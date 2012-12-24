Клименко зможе за півроку об'єднати податкову і митницю - експерт

Міністр доходів і зборів Олександр Клименко зможе за півроку провести організаційні зміни в роботі податкової та митної служб за їх об'єднання в одне міністерство, завдяки жорсткому стилю управління.

Таку думку УНІАН висловив президент Союзу податкових консультантів Леонід Рубаненко.

«Знаючи характер О.Клименка, думаю, за півріччя він впорається», - сказав експерт, уточнивши, що результати об'єднання двох структур будуть відчутні вже через півроку.

За словами експерта, від створення Міністерства доходів і зборів бізнес повинен отримати низку переваг. Зокрема, відпаде необхідність брати одні довідки у податківців, щоб потім передати їх митникам, оскільки інформаційні бази двох відомств повинні, ймовірно, об'єднатися.

«Можливо, якісь незручності у перехідному періоді будуть, але в перспективі ці зміни для бізнесу будуть тільки на краще», - резюмував президент Спілки податкових консультантів.

Нагадаємо, 24 грудня своїм указом Президент України Віктор Янукович створив Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної митної служби та Державної податкової служби. На міністерство має бути покладена, зокрема, функція з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 24 грудня О.Клименко призначений міністром доходів і зборів України.

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