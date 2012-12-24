На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0220/8,0300 грн/дол.

У понеділок, 24 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0500/8,0700, на 12:00 ціни впали до 8,0400/8,0510. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0220/8,0300.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2620/26, на 12:00 ціни піднялися - 0,2624/29. На час закриття ціни впали до 0,2610/15. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,6800 (-0,0520).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3170/1,3230.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6365/10,6645, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,6190/10,6375. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,6070/10,6215.