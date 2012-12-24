Янукович розраховує на поглиблене співробітництво з МВФ і Світовим банком

Україна розраховує на поглиблену співпрацю з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком. Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з членами Кабінету Міністрів, повідомляє прес-служба Глави держави.

«Ми розраховуємо на поглиблену співпрацю з міжнародними фінансовими установами - МВФ та Світовим банком, на позитивний хід переговорів зі Світовою організацією торгівлі щодо внесених пропозицій стосовно врахування наших національних інтересів у сфері міжнародної торгівлі», - зазначив В.Янукович.

Крім того, він наголосив, що подальший розвиток реального сектору національної економіки та розбудова внутрішнього ринку залишаться серед пріоритетів роботи влади у 2013 році.

Важливим, за словами глави держави, є послідовне продовження політики дерегуляції, насамперед - скорочення витрат бізнесу.

Президент звернув окрему увагу на необхідність реформування аграрного сектору, що потребує запровадження ефективних форм господарювання, розвитку кооперативного руху, модернізації державної допомоги селянам.

«В умовах жорстких бюджетних обмежень має відбуватися вдосконалення організації соціальної сфери, посилення цільового характеру соціальних видатків. Має бути продовжена бюджетна реформа, яка пов’язана з Пенсійним фондом», - також сказав В.Янукович.

Президент, крім того, наголосив на важливості подальшого реформування сектору безпеки. «Завершена розробка цілої низки концептуальних документів, зокрема щодо реформи армії, правоохоронної сфери. Слід переходити до їх реалізації», - зазначив він.