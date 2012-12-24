Азаров вважає, що і ЄС, і МС засновані на принципах СОТ

Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає, що і Європейський Союз, і Митний союз засновані на принципах Світової організації торгівлі.

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

"Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров абсолютно має рацію, кажучи про те, що і Митний союз Росії, Казахстану й Білорусі, і Європейський Союз засновані на принципах СОТ. Для Євросоюзу це абсолютно очевидно, оскільки всі країни ЄС є одночасно членами СОТ", - наголосив М.Азаров.

При цьому він відзначив, що для Митного союзу це не зовсім так, оскільки Казахстан і Білорусь ще не є членами СОТ, а Росія лише нещодавно вступила в цю організацію, проте, при складанні основоположних документів Євросоюзу використовувалися норми і правила СОТ.

"Що стосується сумісності, вся справа полягає в рівні митного захисту і цілий низці інших положень, що визначають функціонування двох митних союзів. Саме вони мають бути сумісні. Ну, наприклад, якщо рівні митного захисту з конкретної товарної позиції значно між собою відрізняються, то тоді це буде предметом окремих переговорів. Тому питання сумісності - це дуже складне питання. Саме тому наші взаємодії і там, і там мають бути з нашими партнерами вивчені і мають бути знайдені компроміси. У чому я з міністром С.Лавровим абсолютно згоден, так це в тому, що пошук і знаходження цих компромісів можливі", - наголосив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна "поступово буде приєднуватися до правил Митного союзу".

На 18 грудня був запланований робочий візит Президента до Москви для проведення переговорів з російським колегою В.Путіним і підписання документів, проте візит перенесли.

У зв'язку з цим прес-служба В.Януковича зазначила, що «темами зустрічі президентів України та Росії визначені актуальні питання українсько-російського співробітництва, передусім в енергетичній та торговельно-економічній сферах. Зокрема - вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану. Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту».

20 грудня Президент Росії Володимир Путін заявив на прес-конференції в Москві, що про вступ України до Митного союзу не йдеться.

10 грудня Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки щодо ситуації в Україні, в яких заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною на саміті "Східного партнерства" в листопада 2013 року за умови здійснення Україною реформ виборчого законодавства, продовження судової реформи, здійснення конституційної реформи, конкретних кроків у сфері боротьби з корупцією, поліпшення ситуації у сфері управління державними фінансами.