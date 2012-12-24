Державна податкова служба України в Києві з початку року виявила власників більше 883 кіосків (МАФів), які не мали документів на земельні ділянки та донарахувала їм 2,7 млн ​​грн платежів за землю. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ в Києві.

У повідомленні також сказано, що ще 3 млн грн податку на землю сплатили власники землі, які особисто змінили цільове використання земельних ділянок.

У ДПСУ Києва також звернули увагу, що в результаті перевірок з початку року виявлено 746 власників нежитлових приміщень, яким донарахували 7,5 млн грн податків для сплати в бюджет.

Як повідомляв УНІАН, столичні податківці у січні-серпні 2012 року залучили до оподаткування 986 фізосіб, які перерахували до міського бюджету 4,2 млн грн плати за землю.

У Києві протягом жовтня демонтовано близько 300 незаконно встановлених малих архітектурних форм (МАФ)