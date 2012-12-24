Міністерство доходів і зборів стане регулятором умов ведення бізнесу - міністр

Новостворене міністерство доходів і зборів повинно увібрати в себе всю повноту відповідальності за наповнення державного бюджету і стати повноцінним регулятором інвестиційного клімату та умов ведення бізнесу. Про це заявив новопризначений міністр доходів і зборів Олександр Клименко у своєму зверненні до колективу міністерства.

«Створення Міністерства доходів і зборів України стало черговим свідченням нашого прагнення розвивати податкову політику в європейському тренді. Концентрація всіх функцій, пов'язаних з адмініструванням податкових та митних платежів, в рамках єдиної структури - це шлях, який обрали багато провідних країн, у тому числі Великобританія, Данія, Латвія, Канада. Вперше в історії незалежної України ми маємо в складі центральних органів виконавчої влади відомство, яке, по-перше, несе на собі всю повноту відповідальності за наповнення державного бюджету. По-друге, є повноцінним регулятором інвестиційного клімату та умов ведення бізнесу з точки зору повноважень і компетенції», - підкреслив О.Клименко.

За його словами, підприємці та закордонні інвестори тепер мають єдиного адресата, який від імені держави відповідає за створення рівної конкуренції, помірного оподаткування, якісного сервісу в адмініструванні обов'язкових платежів. «Наявність єдиного центру управління зробить процес прийняття рішень швидким і ефективним, і держава отримає можливість швидко реагувати на стрімкі зміни економічної кон'юнктури, актуальні тенденції, насущні потреби платників», - запевнив міністр.

При цьому він звернув увагу, що пріоритети роботи залишаються незмінними: удосконалення системи адміністрування податкової системи України, якісне обслуговування платників із застосуванням новітніх технологій, спрощення документообігу, мінімум витрат часу представникам бізнесу на спілкування з державою, і максимум - на основну діяльність.

«У нас немає часу на роздуми. Інтеграцію двох відомств, формування єдиної стратегії роботи, розробку «дорожньої карти» розвитку Міністерства ми повинні створити якомога швидше. Однак необхідні організаційні заходи повинні відбутися так, щоб не виникло ніяких незручностей для платників, і щоб бізнес-середовище від усіх новацій в нашій роботі отримувало винятково позитивні враження - прискорення обслуговування, зменшення документообігу, проведення процедур в електронному вигляді, постійне зростання компетентності та доброзичливості», - зазначив міністр.

Він також дав зрозуміти, що процес операційної та функціональної інтеграції Податкової та Митної служб буде зваженим і обережним. «В обох відомствах на сьогодні є усталені колективи, сформовані професійні традиції, глибокі досягнення в теорії та практиці. Цінний досвід податківців і митників в поєднанні повинен дати синергетичний ефект в частині ефективності менеджменту, підвищення якості регуляторної політики, прийнятність для вітчизняних і зарубіжних інвесторів», - підкреслив О.Клименко.

Він висловив упевненість, що працівники Податкової та Митної служб незабаром стануть єдиним колективом колег і однодумців, а нове міністерство - ефективним інструментом.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович своїм указом 24 грудня створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів.

Державну податкову службу з початку 2012 року очолював Олександр Клименко, який 24 грудня був відправлений у відставку і того ж дня призначений міністром доходів і зборів України.

Митною службою керував Ігор Калетник, який на парламентських виборах був обраний народним депутатом за списками Комуністичної партії.