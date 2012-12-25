Завтра набувають чинності зміни до держбюджету-2012 про виділення дотацій місцевим бюджетам
26 грудня 2012 року набуває чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», яким перерозподіляються видатки держбюджету для реалізації бюджетної програми «Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам».
Текст документа опублікований у газеті «Урядовий кур'єр» (№238 від 25 грудня п.р.).
Згідно з документом, закон набуде чинності з дня, наступного за днем його публікації.
Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 5513-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», який Верховна Рада ухвалила 4 грудня.
Законом передбачено здійснити перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема збільшити асигнування Міністерству фінансів (загальнодержавні видатки) для реалізації бюджетної програми «Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам» на 1 млрд 370 млн грн за рахунок загального зменшення на цю саму суму бюджетних призначень.
До того ж бюджетні призначення планується зменшити Міністерству економічного розвитку і торгівлі - на 240 млн грн; Міністерству охорони здоров'я - на 80 млн грн; Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства - на 350 млн грн; Міністерству аграрної політики і продовольства - на 180 млн грн; Міністерству надзвичайних ситуацій - на 360 млн грн; Міністерству фінансів - на 20 млн грн; Центральній виборчій комісії - на 170 млн грн.
Довідка УНІАН. Згідно з чинною редакцією Закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 372,331 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 320,598 млрд грн, видатки - 404,298 млрд грн, зокрема видатки загального фонду - 351,194 млрд грн.
Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 31,129 млрд грн, зокрема дефіцит загального фонду - 27,245 млрд грн.
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