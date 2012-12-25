Українці з 1 січня можуть подавати в податкову декларацію про доходи через Інтернет

Українці з 1 січня 2013 року можуть подавати в податкову службу декларацію про майновий стан і доходи через Інтернет, повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Як йдеться в повідомленні, розробка цього сервісу завершена, зараз проходять останні етапи тестування нової системи.

Для користування послугою платникові необхідно мати електронний ключ цифрового підпису і відповідне програмне забезпечення. Цифровий підпис можна безкоштовно одержати в Центрі сертифікації ключів при ДПСУ і його регіональних представництвах, а саму програму вільно завантажити з порталу податкової.

На офіційному веб-порталі податкової служби вже з'явився спеціальний банер, в якому докладно пояснюється порядок заповнення декларації та її додатків.

Податківці сподіваються, що така послуга швидко стане популярною серед платників податків, адже вона позбавить їх необхідності відвідувати податкову для подачі звітності. Оскільки подавати декларацію потрібно за місцем реєстрації, особливо зручним цей сервіс стане для платників, у яких відрізняються адреси реєстрації та фактичного проживання.

Як повідомляв УНІАН, акредитований Центр сертифікації ключів почав роботу з 30 травня 2012 року. Центр надає електронні ключі юридичним і фізичним особам безкоштовно.