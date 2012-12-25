Міжбанк відкриття: гривня продовжує зміцнюватися

У вівторок, 25 грудня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ’і триваючим зміцненням курсу гривні – 8,01/8,03 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2617/24, котирування з євро-гривні на ТОМ’і пішли вниз – 10,5595/10,5875.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3183/85 (понеділок - 1,3209/11).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.