Кабмін скасував державний фінаудит окремих госпоперацій

Кабінет Міністрів України 19 грудня 2012 своїм рішенням визнав такою, що втратила чинність, постанову № 509 «Про затвердження Порядку проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту окремих господарських операцій».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного контрольно-ревізійного управління (ГоловКРУ).

Як пояснили в ГоловКРУ, таким чином скасована постійна присутність державних аудиторів на тих державних підприємствах, які є об'єктами контролю, а також необхідність узгодження з ними платіжних доручень до їх підписання керівником підприємства.

Крім того, це рішення спрямоване на уникнення дублювання контролюючих функцій. Зокрема, з початку 2012 року в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади функціонують підрозділи внутрішнього аудиту, які забезпечують поточний контроль, спрямований на попередження фінансових порушень. Тому одночасне функціонування операційного аудиту та підрозділів внутрішнього аудиту призводило до дублювання контролюючих функцій, відзначили в прес-службі.

На думку голови Держфінінспекції України Петра Андрєєва, зменшення кількості контрольних заходів не означає погіршення самого контролю, або зниження відповідальності керівників підприємств за скоєні порушення:

«Як елемент дерегуляції, скасування операційного аудиту не повинна призвести до зменшення відповідальності за ті порушення, які скоюють керівники державних підприємств, установ і організацій. Звертаю особливу увагу, що вище керівництво нашої держави стоїть на дуже чіткій і жорсткій позиції щодо відповідальності тих керівників підприємств, чиї дії завдали шкоди державі», - додав він.

У ГоловКРУ нагадали, що державний фінансовий аудит окремих господарських операцій впроваджений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 506 «Про затвердження Порядку проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту окремих господарських операцій».