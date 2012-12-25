Зростання ВВП України в 2012 році очікується на рівні до 1% - Янукович

Зростання номінального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2012 році очікується на рівні до 1%, що нижче за бюджетні орієнтири.

Про це повідомив Президент України Віктор Янукович під час засідання Ради регіонів 25 грудня.

«За попередніми оцінками уряду, за рік очікується зростання ВВП на рівні до 1%», - сказав В.Янукович.

Також Президент зазначив, що в результаті меншого зростання економіки бюджетний дефіцит цього року очікується у розмірі 2,6% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, у третьому кварталі 2012 року ВВП країни скоротився на 1,3% (у третьому кварталі 2011 року цей показник зріс на 6,6%).

До того ж номінальний ВВП України в липні-вересні становив 392,08 млрд грн (у третьому кварталі 2011 року - 387,97 млрд грн).

Номінальний ВВП України в I кварталі ц.р. становив 296,97 млрд грн, у II кварталі - 351,78 млрд грн.

Зростання ВВП країни в другому кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становило 3%, у першому кварталі цього року - 2%.

25 жовтня Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році до 1% проти 2,5% травневого прогнозу.

Рейтингове агентство Fitch у жовтні оприлюднило свій прогноз про скорочення зростання реального ВВП України в 2012 році до 0,5%, у 2013 році – до 3,2%.

Світовий банк у липні погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 2,5% до 2%, а в квітні Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання ВВП країни цього року з 4,8% до 3%.

Зростання ВВП України в 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%. Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2011 році проти 2010 року становило 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.