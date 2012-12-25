Янукович: бюджет-2013 потрібно буде переглянути за підсумками першого кварталу

Президент України Віктор Янукович вважає, що за підсумками першого кварталу державний бюджет-2013 потрібно буде переглянути.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Ради регіонів.

"За результатами роботи економіки в першому кварталі бюджет необхідно буде переглядати", - сказав В.Янукович

Президент наголосив, що пріоритетом у роботі уряду має бути контроль за бюджетними коштами в 2013 році.

Він зауважив, що Україна продемонструвала спроможність розвиватись навіть в умовах кризи. Водночас, додав Президент, потрібно визнати, що плани із забезпечення зростання економіки, ефективних реформаторських змін уряд реалізував не в повному обсязі.

«Навіть за умови відносної стабільності маємо дуже тривожні сигнали уповільнення економічної активності, результати роботи економіки у 2012 році значно гірші, ніж прогнози, що робили рік тому», - зазначив Президент, додавши, що вони є гіршими, ніж показники, закладені в бюджет на поточний рік.

«За попередніми оцінками уряду, очікується зростання ВВП на рівні одного відсотку, тоді як бюджет 2012 року закладався під ріст ВВП 3,9%», - сказав Президент. Він зауважив, що наслідком цього є те, що бюджетний рік завершується з дефіцитом на рівні 2,6% ВВП.

В.Янукович зауважив, що є країни, де ці показники ще гірші, але цим не можна тішитися.

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