Янукович доручив Кабміну посилити контроль за використанням бюджетних коштів

Президент України Віктор Янукович доручив новому урядові Миколи Азарова посилити контроль за цільовим використанням коштів, закладених у державному бюджеті на 2013 рік.

Про це голова держави заявив, виступаючи на засіданні Ради регіонів.

«Контроль за використанням бюджетних коштів має стати пріоритетом діяльності уряду. Я чекаю пропозицій», - сказав В.Янукович.

"Не тієї писанини, яка у нас є, як то кажуть, в корзину, що потрапляє до правоохоронних органів і розчиняється. А конкретні пропозиції - я чекаю", - сказав Президент і обвів поглядом присутніх на засіданні Ради регіонів міністрів.

Одночасно голова держави закликав в умовах обмеженості бюджетних коштів високо цінувати кожну гривню.

"Кожну гривню ми маємо високо-високо цінувати", - наголосив В.Янукович, уточнивши, що ухвалений в грудні держбюджет на 2013 рік не може влаштувати нікого.

У зв'язку з цим він запевнив, що за результатами першого кварталу бюджет у 2013 році буде неодмінно переглянуто.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

17 грудня Президент України Віктор Янукович підписав Закон.