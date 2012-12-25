Янукович незадоволений реалізацією ідеї національних проектів

Президент України Віктор Янукович незадоволений реалізацією ідеї із запровадження національних проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Ради регіонів.

В.Янукович висловився за «перезавантаження» підходів реалізації національних проектів у реальному секторі економіки.

«Слід визнати, що реалізація цієї продуктивної ідеї виявилась малоефективною та перетворилась на формальну кампанію щодо залучення іноземних інвесторів. Національні проекти мають стати «точками зростання» для економіки, в основі якого - в першу чергу інтереси національної економіки, національного бізнесу та територій», - сказав Президент.

Нагадаємо, Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України мало намір витратити 11,9 млн. грн на проведення 15 презентацій національних проектів, серед яких «Відкритий світ», «Повітряний експрес», «Чисте місто», «LNG - термінал», «Олімпійська надія-2022», «Зелені ринки», «Технополіс» та «ІнтермедікалЕкоСіті» у державах ЄС, Південної Америки, Азії, США, Росії та Канади.

При цьому Держінвестпроект планував у поточному році залучити в економіку України рекордну суму інвестицій - 10 млрд дол.