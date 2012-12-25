У поточному році в Києві зареєструвалося 15 тисяч платників ПДВ

Кількість платників податку на додану вартість у Києві з початку року зросла на 15 тисяч, що втричі більше торішнього показника. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України в Києві.

Згідно з повідомленням, зростання кількості платників ПДВ стало можливим за рахунок спрощення процедури видачі свідоцтва платника ПДВ і скорочення строків розгляду відповідних заяв.

Як повідомляв УНІАН, в цілому станом на 1 червня 2012 р. в Києві зареєстровано майже 57 тисяч платників ПДВ, з яких 96,4% - юридичні особи та 3,6% - фізичні.

За підсумками січня-вересня в цілому по Україні 98% ПДВ звітів подавалися в електронній формі, по Києву цей показник становив 95%.