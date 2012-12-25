Долар на міжбанку впав до рівня 8 грн

У вівторок, 25 грудня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ’і такими котируваннями 8,0100/8,0300, на 12:00 ціни впали 7,9950/8,0050, а до закриття торгів цінові рівні досягли таких значень 7,9940/8,0100.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2620/26, на 12:00 ціни знизилися 0,2613/17. До закриття ціни досягли денного мінімуму 0,2612/16. У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 30,5825 (+0,0225).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3170/1,3190.

Ринок євро-гривня відкрився на ТОМ’і такими індикативними котируваннями – 10,5595/10,5875, на 12:00 ціни пішли вниз 10,5385/10,5560. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,5375/10,5625.