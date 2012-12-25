Обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону у 3-му кварталі становив 4% ВВП

Обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону в третьому кварталі 2012 року становив 1,947 млрд дол., що відповідає 4% валового внутрішнього продукту (ВВП) країни (за підсумками першого кварталу ц.р. цей показник був на рівні 4,4% ВВП, другого кварталу - 4%).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, обсяг переказів у третьому кварталі порівняно з другим кварталом 2012 року збільшився на 165 млн дол. з 1,782 млрд дол., порівняно з першим кварталом ц.р. - на 317 млн дол. з 1,630 млрд дол.