Банкіри вважають девальвацію гривні до 10% найоптимальнішою для економіки

Помірна девальвація гривні за підсумками 2013 року на рівні 10% буде найбільш безболісною для економіки країни, оптимальною для банківської системи, а також дозволить зменшити дефіцит платіжного балансу.

"Враховуючи складну ситуацію в банківському секторі, НБУ не допустить значної девальвації гривні. Ймовірно, буде застосована комбінація адміністративних заходів і помірної девальвації гривні (5-10%). Цей сценарій буде найбільш безболісним для економіки", - пояснив УНІАН начальник відділу стратегії "ОТП Банку" Євген Зінов'єв своє бачення перспектив 2013 року.

Начальник відділу аналізу та досліджень Дмитро Сологуб заявив УНІАН, що, на його думку, ситуація з платіжним балансом продовжуватиме перебувати в центрі уваги, оскільки саме зростання дефіциту поточного рахунку за одночасного скорочення припливу капіталу є основною причиною девальваційного тиску на гривню.

На думку банкіра, дефіцит поточного рахунку в 2012 році досягне 7,5% ВВП, що вже перевищує докризовий рівень. Хоч цей показник не є стійким, оскільки приплив капіталу знижується за рахунок несприятливого інвестиційного клімату (що стримує приплив прямих іноземних інвестицій) і високих показників ризику країни. Також проблемою є і низький ступінь довіри до національної валюти, яка час від часу провокує скачки попиту на долар.

"У наступному році, за умови плавного ослаблення курсу гривні приблизно на 10%, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу дещо знизиться - до 6-6,5% ВВП", - сказав Д.Сологуб.

Як повідомляв УНІАН, після місяця дії обов'язкового продажу експортної валютної виручки курс гривні на міжбанківському валютному ринку зміцнився до рівня початку п.р. Вітчизняні експерти вважають короткочасною дію введеної регулятором норми і сходяться на думці, що Національний банк України, ймовірно, і далі проводитиме плавну девальвацію національної валюти.